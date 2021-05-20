На Львівщині підприємця підозрюють у привласненні понад пів мільйона гривень бюджетних коштів

Як встановили співробітники відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції, зловмисник, зловживаючи своїм службовим становищем та вносячи до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, незаконно заволодів коштами, виділеними на відновлення сміттєзвалища.

29-річний львів’янин, директор підприємства-підрядника, у грудні 2017 року уклав угоду з однією з міськрад на виконання аварійно-відновлювальних робіт на одному із сміттєзвалищ, розташованих у Червоноградському районі.

Проте зловмисник, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що роботи не виконані в повному обсязі, вніс до документів завідомо неправдиві відомості. Таким чином підприємець заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 510 тисяч гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області