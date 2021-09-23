На Львівщині підприємця судитимуть за перешкоджанні професійній діяльності журналіста

Як встановили під час досудового розслідування слідчі Львівського районного управління поліції №2 спільно із співробітниками відділу захисту інтересів суспільства та держави поліції Львівщини, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, власник одного з ресторанів побив журналіста, пошкодив техніку, а також незаконно вилучив зібрані матеріали.

Подія сталась 24 квітня близько 22.00 в одному з сіл Золочівського району. 37-річний місцевий мешканець перешкоджав журналісту проводити відеозйомку поблизу закладу харчування, який належить йому. Підозрюваний вибив з рук працівника місцевої телерадіокомпанії відеокамеру, намагався її зламати, та побив потерпілого.

Зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершене, 22 вересня правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області