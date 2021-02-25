На Львівщині підприємця та чиновника підозрюють у шахрайстві під час закупівлі шкільних меблів

Сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить майже 930 тисяч гривень.

Як встановили слідчі відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, у 2018 році заступник міського голови міста Червонограда, на той час директор однієї з комунальних установ Сокальської районної ради з обслуговування закладів освіти, уклав із львівським підприємцем, який переміг у тендері, договір про закупівлю 796 комплектів меблів (парт та стільців) для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів на загальну суму майже 930 тисяч гривень.

Відповідно до умов договору поставлені меблі повинні були відповідати рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України. Проте підприємець закупив в іншої фірми парти та стільці, які не відповідають вказаним вимогам, а чиновник, проявивши службову недбалість, доручив прийняти ці непридатні для використання меблі у навчальні заклади та наказав здійснити їхню оплату, спричинивши таким чином збитки місцевому бюджету.

Директору комунальної установи слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Підприємцю правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області