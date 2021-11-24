На Львівщині поліцейські розшукують водія, який скоїв смертельний наїзд на пішохода та втік з місця події

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада о 19.10 на автодорозі між селами Русилів та Балучин Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 51-річну місцеву мешканку та поїхав з місця події.

Внаслідок ДТП жінка від отриманих травм померла на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановлюють особу водія, який скоїв ДТП, та місце знаходження автомобіля.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області