На Львівщині поліцейські затримали 20-річного хлопця, причетного до вбивства

Як встановили правоохоронці, 20-річний мешканець одного з сіл Червоноградського району під час бійки завдав старшому за себе на 17 років чоловіку кількох ударів ножем у ділянку живота, спричинивши тілесні ушкодження, від яких той помер.



17 квітня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Червоноградському районі дорогою до лікарні у кареті швидкої медичної допомоги внаслідок отриманих ножових поранень помер чоловік.

Про це повідомляють у поліції.

До розкриття злочину були задіяні групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 37-річний мешканець одного з сіл району.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний житель району віком 20 років. Близько третьої години ночі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої молодший завдав старшому кількох ударів ножем у ділянку живота, спричинивши тілесні ушкодження, від яких той, незважаючи на зусилля медиків, помер.

За фактом слідчі відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. // Діло