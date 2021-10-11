На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві матері

Як встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, син спочатку жорстоко побив, а потім задушив матір під час конфлікту.

9 жовтня у поліцію надійшло повідомлення про тіло 61-річної жінки, без ознак життя, виявлене у її будинку в селищі Краківець Яворівського району.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції. На тілі загиблої поліцейські виявили численні сліди побоїв. Як в подальшому встановили медики, причиною смерті жінки стала механічна асфіксія (жінка була задушена).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний син загиблої — 7 жовтня ввечері, під час конфлікту, він жорстоко побив свою матір та задушив її.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області