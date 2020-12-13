На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до підпалу дільничного пункту поліції

За фактом слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 12 грудня, близько 20.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про займання, що сталось у дільничному пункті поліції у місті Новояворівськ.

Працівники ДСНС погасили вогонь — внаслідок події були частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі. Постраждалих внаслідок займання немає, дільничний пункт був зачинений.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, займання сталось внаслідок того, що невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до десяти років.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом пів години встановили, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий мешканець та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області