На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства та замаху на вбивство

Як встановили правоохоронці, 61-річний мешканець одного з сіл Львівського району під час конфлікту вбив одного свого односельчанина та важко поранив іншого. За скоєне йому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

8 жовтня близько 22.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що до продавця одного з магазинів, розташованого у селі Великі Грибовичі за допомогою звернувся закривавлений чоловік.

За вказаною адресою негайно виїхали: спецпризначенці та слідчі відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров’я особи поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції. Спецпризначенці надали потерпілому першу допомогу та викликали карету швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановили особу пораненого – 53-річного місцевого мешканця. В подальшому медики діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму та проникаючі ножові поранення грудної клітини та шиї.

Неподалік магазину правоохоронці виявили тіло ще одного чоловіка – також жителя Львівського району віком 47 років, з тілесними ушкодженнями, без ознак життя. Як встановили медики, причиною його смерті стали ножові поранення у ділянці живота та спини.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали мешканців, переглянули записи камер відеоспостереження та встановили, що тілесних ушкоджень пораненому та загиблому чоловікам завдав їх 61-річний односельчанин під час конфлікту.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.15, п.13 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області