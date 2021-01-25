На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який перевозив у автомобілі зброю та боєприпаси

В автомобілі «Фольксваген Пасат» правоохоронці виявили два револьвери, один пістолет та набої до них. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження, відкриті кримінальні провадження.

24 січня близько першої години ночі на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік села Банюнин у Кам’янка-Бузькому районі, інспектори сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції зупинили автомобіль «Фольксваген Пасат» з іноземною реєстрацією, водій якого грубо порушив Правила дорожнього руху.

Правоохоронці встановили особу водія – ним виявився 34-річний житель Івано-Франківська. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водійське посвідчення, яке пред’явив їм чоловік, має ознаки підробки, а також побачили на задньому сидінні автомобіля предмет, схожий на зброю.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції, криміналісти та вибухотехніки поліції Львівщини. Правоохоронці вилучили з автомобіля два револьвери, один пістолет та набої до них. Зброю та боєприпаси скеровано на експертне дослідження.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі та дізнавачі відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Відділ комунікації поліції Львівської області