На Львівщині поліція затримала на хабарі голову райдержадміністрації

За вирішення земельного питання посадовець вимагав неправомірну вигоду, але не у грошовому вигляді, а талонами на пальне.

Сьогодні, 4 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримали голову однієї з районних державних адміністрацій регіону.

За вирішення питання щодо зміни цільового призначення земельних ділянок посадовець вимагав 21 тисячу гривень неправомірної вигоди. Однак, у подальшому забажав отримати хабар не у грошовому вигляді, а талонами на пальне — 1000 літрів дизпалива.

У службовому кабінеті голови РДА правоохоронці вилучили талони на пальне, які він отримав у якості хабара.

Наразі посадова особа затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України