На Львівщині повідомили дилеру про підозру за збут наркотиків і психотропів в особливо великих розмірах

Зловмисник отримував гуртові партії заборонених речовин, зберігав та фасував їх по дозах в орендованій квартирі. «Товар» збував шляхом закладок. Затриманому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Встановлено, що уродженець Запоріжжя орендував квартиру у м. Львів, яку використовував як склад та фасувальний цех. Заборонені речовини замовляв через Інтернет, фасував по дозах та розповсюджував через закладки на території Львова та області.

Поліцейські затримали фігуранта, коли він забрав чергову партію «товару». У зловмисника правоохоронці вилучили двокілограмовий полімерний пакет з амфетаміном, а під час невідкладного обшуку в його орендованій квартирі – розфасований по пакетиках метадон, ноутбук та електронні ваги.

Вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» становить мільйон гривень.

Національна поліція України