На Львівщині повідомили про підозру зловмиснику, який жорстоко побив свого батька

Від отриманих травм 71-річний чоловік помер у лісі, за кілька кілометрів від дому.

7 березня у відділ поліції №6 Львівського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 71-річного мешканця одного з сіл району. Як повідомили заявники, донька та син безвісно зниклого, напередодні їх батько вийшов з дому, досі не повернувся і зв’язку з ним немає.

Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук, до якого були залучені співробітники територіального підрозділу поліції, бійці НГУ та волонтери.

Наступного дня, 8 березня, під час пошукової операції, тіло розшукуваного без ознак життя було виявлене у лісовому масиві неподалік села Оброшино, за кілька кілометрів від дому. Під час судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок множинних тілесних ушкоджень, зокрема, травм голови, переломів ребер та інших.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, дільничні офіцери та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, 5 березня близько 22.00 між загиблим та його 48-річним сином виник конфлікт, під час якого син жорстоко побив батька, спричинивши йому тілесні ушкодження. Наступного дня пенсіонер пішов з дому та помер у лісі, а ще за день його син звернувся у поліцію з повідомленням про зникнення батька.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Досудове розслідування триває. // Вартові еспресо