На Львівщині правоохоронці затримали нелегальних мігрантів із Південної Африки

Трьох іноземців під час спроби незаконного перетину кордону України з Республікою Польща 12 вересня у лісовому масиві викрили інспектори групи реагування патрульної поліції та дільничний офіцер відділу поліції №1 Самбірського районного відділу поліції спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України під час проведення операції «Мігрант».

Документів, які посвідчували б особи, затримані з собою не мали. Правоохоронці встановили, що вони – громадяни однієї з країн Південної Африки, віком 30 та 31 рік.

Іноземці поміщені в ізолятор тимчасового тримання, щодо них складені адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вирішується питання щодо їхнього примусового повернення до країни громадянства.

Відділ комунікації поліції Львівської області