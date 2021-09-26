На Львівщині прикордонники знову затримали трьох нелегалів з Туреччини

Трьох незаконних мігрантів затримали учора прикордонники відділу «Краківець» Львівського загону.

Один з нарядів виявив, як в напрямку державного кордону рухається автомобіль «Вольво». Невдовзі група реагування наздогнала та зупинила для перевірки транспортний засіб з трьома пасажирами – громадянами Туреччини.

Прикордонники з’ясували, що іноземці прибули в Україну легально, а от полишити територію нашої країни планували у незаконний спосіб. Мандрівники зізналися, що хотіли потрапити не територію Євросоюзу без необхідних документів, тому планували перетнути український кордон поза пунктом пропуску.

Порушників доставили у прикордонний підрозділ. Міру відповідальності іноземців за спробу незаконного перетинання державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП) визначить суд.

Нагадаємо, шо напередодні цього затримання прикордонники на Львівщині перепинили ще трьох громадян Туреччини, які разом з громадянином Азербайджану намагалися нелегально потрапити в ЄС через український кордон.

ДПСУ