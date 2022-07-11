На Львівщині прокуратура передала в АРМА близько 12 км газопровод, на будівництві якого голова сільради заволодів ₴2,5 млн.

За клопотанням Червоноградської окружної прокуратури Львівської області в управління АРМА передано близько 12 км газопроводу, на який накладено арешт у межах досудового розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді голови сільської ради на Львівщині, достеменно знаючи, що немає необхідності будівництва підвідного газопроводу середнього тиску до сіл територіальної громади, оскільки такий було збудовано декілька років тому, ініціював проведення тендеру на вказані роботи. В результаті проведення такого було укладено договір з будівельною компанією.

В подальшому, без проведення жодних будівельних робіт, підозрюваний підписав відповідні акти про їх виконання, на підставі яких підряднику безпідставно перераховано з місцевого бюджету 2,5 млн грн.

Рішенням слідчого судді накладено арешт на незавершене будівництво підвідного газопроводу середнього тиску та передано вказаний об’єкт в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області за матеріалами УСБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури