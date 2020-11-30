На Львівщині росіянин перевозив до кордону групу нелегалів із Азії

Автомобіль з трьома нелегалами затримали учора надвечір прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.

Під час несення служби прикордонний наряд відділу «Сянки» зупинив автомобіль марки «Фольксваген» на автодорозі «Львів – Ужгород» під керуванням громадянина Російської Федерації. В автівці окрім водія знаходилося троє іноземців. Пасажири не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування та не усі мали документи.

Двоє осіб назвалися громадянами Узбекистану, ще один – громадянин Таджикистану — мав при собі документи. У багажнику автомобіля було виявлено речі та запас продуктів харчування.

Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Дії водія громадянина Російської Федерації, який мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні, підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України» та статтю ст. 202 ч.-1 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в’їзду-виїзду».

Встановлюються всі обставини правопорушення.

ДПСУ