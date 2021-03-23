На Львівщині розкрито злочинну схему заволодіння бюджетними коштами

Двом 38-річним львів’янам, причетним до незаконного заволодіння коштами обласного бюджету в сумі майже 1 мільйон 350 тисяч гривень під час реалізації міжнародного екологічного проєкту, повідомлено про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

Зловмисників викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, двоє 38-річних львів’ян, які є службовими особами суб’єктів господарювання, уклали з Асоціацією органів місцевого самоврядування угоду про будівництво об’єктів інфраструктури (одинадцяти велосипедних парковок) у рамках реалізації міжнародного екологічного проєкту «Ровелове Розточчя – разом попри кордони». Проте під час реалізації згаданого проєкту зловмисники незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі майже 1 мільйон 350 тисяч гривень.

Сьогодні, 23 березня, їм було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Невдовзі суд розгляне клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області