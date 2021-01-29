На Львівщині співробітницю органів соцзахисту підозрюють у привласненні понад ₴670 тис. бюджетних коштів

Зловмисниця, зловживаючи службовим становищем, у 2019 році заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах. За скоєне підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини встановили, що 46-річна мешканка Дрогобицького району, обіймаючи посаду начальника відділу Управління праці та соціального захисту однієї з міських рад Львівщини, заподіяла державі матеріальну шкоду в розмірі 673 тисяч гривень.

Зокрема, маючи доступ до бухгалтерської документації, зловмисниця вносила неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, яке підлягало виплаті.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини за матеріалами спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби та процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області