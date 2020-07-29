На Львівщині судитимуть комунальників, через службову недбалість яких стався обвал будинку у Дрогобичі та загинуло 8 осіб

Дрогобицька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо службової недбалості головного інженера та начальника дільниці із обслуговування та ремонту житлового фонду комунального підприємства Дрогобицької міськради, яка призвела до обвалу будинку (ч.2 ст.367 КК України). Внаслідок обвалу загинуло 8 людей, ще 8 – травмувались.

За даними слідства, посадовці неналежно проводили періодичні обстеження будинку, планові загальні та профілактичні огляди та не виявили його непридатності для подальшої експлуатації. Через обвал повністю зруйновано приміщення семи квартир та перукарні, розташованої на першому поверсі, що завдало мешканцям шкоди на суму майже 30 млн грн.

Водночас, триває розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем чиновниками Дрогобицької міської ради.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Прокуратури Львівської області