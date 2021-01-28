На Львівщині судитимуть лікаря, якого звинувачують у смерті 28-річної породіллі

У Львівській області судитимуть медика, через якого у ніч на 28 грудня 2018 року померла 28-річна породілля.

Про це повідомили у Нацполіції Львівської області.

Правоохоронці 27 січня 2021 року вручили підозру 62-річному анестезіологу-реаніматологу районної лікарні. Його підозрюють у службовій недбалості та ненадання кваліфікованої медичної допомоги породіллі, котра після пологів перебувала у важкому стані. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 2 років тюрми.

Смерть породіллі на Львівщині, усі деталі трагедії:

Трагедія сталась у Жидачівській районній лікарні.

За словами тодішньої очільниці медичного департаменту Львівської ОДА Ірини Микичак, жінка померла після кесаревого розтину.

За попереднім висновком патологоанатома, причиною смерті є ускладнення анестезії під час родорозрішення.

Одразу після цього інциденту головний лікар Жидачівської районної лікарні 51-річний Богдан Бойчук подав у відставку.

У покійної 28-річної жінки сиротами залишились троє дітей.

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