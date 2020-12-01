На Львівщині судитимуть підприємців, які заволоділи бюджетними коштами у сумі понад мільйон гривень

Як встановили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, двоє підприємців, зловживаючи службовим становищем та підробивши документи, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівництва військового гуртожитку у місті Яворів.

Під час досудового розслідування встановлено, що один із зловмисників, 43-річний львів’янин, директор будівельної компанії, уклав угоду із Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України на будівництво гуртожитку для військовослужбовців у місті Яворів. У період від жовтня 2019 року до травня 2020 року він складав акти виконаних робіт, куди вносив недостовірні дані, завищуючи об’єми виконаних робіт. Таким чином зловмисник заволодів бюджетними коштами у сумі понад 950 тисяч гривень.

Окрім того, слідчі встановили, що до заволодіння бюджетними коштами причетний директор ще одного підприємства, 45-річний мешканець Пустомитівського району, який уклав угоду з підприємством-забудовником на виконання робіт з утеплення гуртожитку. Увійшовши в змову із директором підприємства, він використовував дешевші теплоізоляційні матеріали, що призвело до завищення вартості робіт на суму майже 120 тисяч гривень.

Таким чином, зловмисники завдали державному бюджету збитків у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили директору фірми-забудовника про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3,5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Його спільнику – директору підприємства, що займалось утеплювальними роботами – повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання — обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

30 листопада слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Поліція Львівської області