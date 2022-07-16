На Львівщині судитимуть трьох ухилянтів від мобілізації, які намагались виїхати за кордон з підробленими документами

За допомогою підроблених посвідчень військовозобовязаних та довідок військово-лікарських комісій, у які були внесені недостовірні відомості, підозрювані намагались незаконно виїхати за межі України як особи, виключені з військового обліку. За скоєне їм загрожує покарання — обмеження волі на строк до двох років.

Як встановили співробітники сектору дізнання відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, 30-річний мешканець Рівненської області, 34-річний киянин та уродженець Донеччини віком 26 років, маючи на меті звільнення від мобілізації на службу до Збройних Сил України та отримання права на виїзд за межі території України, підробили офіційні документи – посвідчення військовозобов’язаних та довідки військово-лікарських комісій, у які були внесені недостовірні відомості про визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Ці підроблені документи вони в подальшому пред’явили інспекторам прикордонної служби під час спроб перетнути державний кордон України з Республікою Польща. Проте, прикордонники виявили, що документи містять ознаки підроблення та повідомили про це поліцейських.

Досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.1 ст.358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України та за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України, завершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує зловмисникам – обмеження волі на строк до двох років.

У період дії воєнного стану дізнавачі Львівщини відкрили 428 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання військовозобов’язаними чоловіками підроблених документів з метою ухилення від мобілізації та перетину державного кордону України (кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України України). 232 особам повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, у 156 кримінальних провадженнях досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області