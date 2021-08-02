На Львівщині судитимуть учасників злочинної групи, які вчиняли розбійні напади на заробітчан

Як встановили правоохоронці, зловмисники – мешканці Сумської області віком 18, 37 років та двоє 22-річних – протягом січня-березня 2021 року вчинили щонайменше 18 розбійних нападів, поєднаних із насильством, незаконно заволодівши грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 680 тисяч гривень.

Протиправну діяльність організованої злочинної групи викрили оперативники управління карного розшуку спільно із співробітниками управління кримінального аналізу та слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Зловмисників було затримано 24 березня під час вчинення чергового злочину із залученням бійців батальйону поліції спеціального призначення поліції Львівщини.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники нападали на пасажирів рейсових автобусів, які поверталися із заробітків та могли мати при собі значні суми грошей.

Учасники злочинної групи, які мали чітко розподілені ролі, входили до потерпілих у довіру та під різними приводами пропонували розпити спиртне. Під час розпивання зловмисники додавали у алкогольний напій жертви сильнодіючу речовину, яка вводила її у безпорадний стан, після чого відвозили за межі Львова, відбирали гроші, гаджети, усе цінне майно та залишали на узбіччі.

Встановлено, що протягом січня-березня 2021 року учасники організованої групи вчинили 18 розбійних нападів, незаконно заволодівши грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 680 тисяч гривень. Жертвами розбійних нападів стали мешканці Одеської, Херсонської та Львівської областей.

Слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості поліції Львівщини повідомили 37-річному організатору та трьом іншим учасникам організованої злочинної групи про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій, вчинений організованою групою) та ч.3 ст.28 – ч.3. ст.357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Всім учасникам організованої групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області