На Львівщині у зіткненні автобуса з вантажівко, травмовано семеро осіб
Поблизу села Верчани Стрийського району на Львівщиня автобус “Mercedes” зіткнувся з вантажним автомобілем “Volvo”.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
Рятувальники отримали інформацію про ДТП 10 грудня о 21:54.
На момент зіткнення в автобусі перебувало 20 людей.
Як з’ясувалось на місці події внаслідок ДТП травмовано 7 осіб з автобуса, водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілого водія автобуса та передали медикам.
Після огляду медиками потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, в Стрийську центральну районну лікарню госпіталізовано 3 особи.
“До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причини події встановлюються”, – йдеться у повідомленні. // LB.uaTweet