На Львівщині учасникам угруповання повідомили про підозри за вбивства, розбійні напади та катування

Зловмисники з вогнепальною та холодною зброєю здійснювали жорстокі напади на будинки мешканців та офісні приміщення. Вимагаючи гроші та цінності, вони зв’язували та катували потерпілих, від отриманих травм двоє з них померли.

Як встановили поліцейські, зловмисники – раніше судимі за тяжкі злочини мешканці Львівської та Рівненської областей і міста Києва. Вони ретельно готувалися до злочинів та скоювали їх за затвердженим сценарієм. Автомобілі, які використовувалися під час скоєння цих злочинів, спалювали. Крім того, знищували всі речові докази, які могли вивести на це угруповання.

У травні 2021 року на трасі Київ-Житомир оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області із залученням спецпідрозділу КОРД затримали трьох активних учасників злочинного угруповання. У липні — ще двох її учасників. Під час затримання вони чинили опір працівникам поліції. П’ятьом зловмисникам тоді повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, а дії двох кваліфікували за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

Під час слідства оперативники та слідчі слідчого управління поліції Львівщини отримали докази причетності зловмисників до шести фактів злочинної діяльності — крадіжок, розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Фігуранти заволоділи коштами на загальну суму понад 12 млн грн. Під час озброєних нападів потерпілі піддавалися катуванню, внаслідок чого двоє громадян померли.

На підставі отриманих доказів дії учасників угруповання були додатково кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, які раніше вчинили умисне вбивство, та таке, що вчинене у складі організованої злочинної групи);

— ч. 3 і 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення);

— ч. 3 і 4 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення, вчинений організованою групою із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Наразі усі підозрювані знаходяться у СІЗО. Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України