На Львівщині учасники злочинного угруповання заробляли до ₴4 млн. в місяць від продажу фальсифікованого алкоголю

Організували незаконний «бізнес» мешканці Львова та області.

У житловому приміщенні в одному з сіл Яворівського району вони розташували ціле виробництво горілчаних виробів. Потужності обладнання дозволяли виготовляти до 2 000 пляшок фальсифікату відомих горілчаних брендів за один день.

Реалізовували готовий товар зловмисники через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні. За попередніми даними, сума коштів, яку вдавалося заробляти фігурантам лише протягом одного місяця, сягає 4 млн грн.

Викрили незаконний цех оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими ГУ ДФС у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

За результатами проведених обшуків у приміщенні незаконного виробництва виявили та вилучили понад 12 000 пляшок горілки з етикетками різних торговельних марок, близько 5 000 марок акцизного податку з ознаками підробки та 2 800 л спирту.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Вирішується питання про повідомлення фігурантам підозр у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України