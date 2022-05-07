На Львівщині викрили росіянина, який діяв на шкоду державній безпеці України

Співробітники спецслужби викрили громадянина рф, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні.

Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво рф та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій.

Також встановлено, що тривалий час росіянин переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об’єкта критичної інфраструктури. Наразі здійснюються превентивні заходи для унеможливлення проведення диверсій біля зазначеного об’єкта.

Правоохоронцями припинено пропагандистську та підривну діяльність, складено протокол про адміністративне затримання. Готуються документи для видворення зловмисника з України.

Управління СБ України у Львівській області