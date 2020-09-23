На Львівщині викрили викрадення нафти через промислову врізку в нафтопровід «Дружба» (ФОТО)

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області, за оперативного супроводу відділу внутрішньої безпеки та оперативного управління Головного управління ДФС у області викрито пошкодження об’єкту магістрального нафтопроводу та крадіжку нафти в особливо великих розмірах (ч.2 ст.292, ч.5. ст.185 КК України).

Під час проведення невідкладних обшуків у Стрийському районі на Львівщині виявлено діяльність нелегального стаціонарного нафтовідвантажувального комплексу. Мінізавод розташований за кілька кілометрів від несанкціонованої врізки у нафтопровід «Дружба» НАК «Нафтогаз України» і здійснював викачування і викрадення нафти у промислових масштабах.

Правоохоронці також задокументували процес транспортування викрадених нафтопродуктів спецавтомобілями до місць реалізації.

Вилучено транспортні засоби, техніку, обладання та інші знаряддя вчинення злочину, а також близько 150 тон нафтопродуктів. Встановлюється сума збитків, заподіяних внаслідок врізки у нафтопровід.

Наразі слідчі дії тривають, готуються повідомлення про підозру особам, що обслуговували нелегальний комплекс та встановлюються інші причетні до вчинення злочину.

Офіс генпрокурора