На Львівщині викрили зловмисника, причетного до зберігання дитячого порно

За скоєне 53-річному мешканцю міста Стрий загрожує до шести років позбавлення волі.

Як встановили співробітниками Управління міграційної поліції Головного управління та Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області спільно із слідчими Стрийського районного управління поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, 53-річний мешканець Стрия одержав доступ та зберігав фото- та відеопродукцію з дитячою порнографією у значних обсягах.

4 серпня, під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем його проживання, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, в якій містилися файли з ознаками дитячої порнографії, та інші речові докази.

Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області