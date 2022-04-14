На Львівщині викрили зловмисника, який виготовляв документи для незаконного перетину кордону

Військовослужбовці Львівського загону викрили схему з незаконного виготовлення та розповсюдження документів для безперешкодного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками в умовах воєнного стану.

Оперативники отримали інформацію про те, що 24-річний мешканець міста Одеса через телеграм-канал здійснював продаж довідок військово лікарських комісій та посвідчень про відстрочку військовозобов’язаного.

В ході проведення заходів спільно з правоохоронцями зловмисника затримано під час отримання коштів за виготовлення підроблених документів.

За попередньою інформацією вартість недійсного пакета документів, для перетину кордону чоловіками віком 18-60 років, складала 2 000 доларів США.

Фігуранта кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру. Наразі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення цього правопорушення.

Заходи проводили оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно із працівниками Міграційної поліції та ДСР ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України. Слідчі дії тривають.

ДПСУ