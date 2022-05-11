На Львівщині викрито схему із ввезення нового товару під виглядом гуманітарної допомоги на суму понад ₴11 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито схему ввезення на територію України нового товару під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, одна з благодійних організацій Львівщини організувала ввезення в Україну нового одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги в порушення вимог митного законодавства.

Правоохоронцями на території Львівської області зупинено вантажівку з напівпричепом. В ході обшуків у транспортному засобі виявлено та вилучено 144 мішки із одягом і стільки ж мішків із взуттям. Зокрема, виявлено понад 3 500 пар невживаного чоловічого, жіночого та дитячого взуття різних марок, в тому числі відомих брендів.

За попередніми даними, загальна вага вилученого товару становить більш ніж 7,6 тонн товару, а вартість — понад 11 млн грн. При цьому в офіційних документах були вказані інші вага і вид вантажу.

Вантажівку та напівпричеп вилучено, вирішується питання про накладення на них арешту.

Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчиненого кримінального правопорушення.

Заходи з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області.

Офіс Генпрокурора