На Львівщині виявили злочинця, який намагався втекти за кордон

Прикордонники затримали чоловіка на пункті пропуску «Краківець».

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, під час паспортного контролю відносно чоловіка спрацювала база даних щодо розшуку органами влади осіб.

Нацполіція розшукує цього громадянина у рамках кримінальних проваджень, пов’язаних з неповерненням до місця відбування покарання, замахом на злочин, крадіжкою тощо.

Затриманий їхав до Польщі з метою працевлаштування. Наразі прикордонники поінформовали ініціатора доручення та передали розшукуваного компетентним органам. // Діло