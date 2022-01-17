На Львівщині внаслідок наїзду вантажівки загинув молодий хлопець та травмовано дівчину

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 січня о 19.30 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Межиброди Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «Вольво», 57-річний мешканець Закарпатської області, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців одного з сіл району – хлопця віком 18 років та 19-річну дівчину. Внаслідок наїзду хлопець від отриманих травм помер на місці події, дівчина госпіталізована в реанімацію.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області