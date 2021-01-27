На Львівщині взято під варту іноземця, який організував канал переправлення мігрантів через держкордон

Як вставили правоохоронці, 42-річний громадянин Республіки Туреччина організував спробу незаконного перетину кордону України своїми співгромадянами. За скоєне зловмиснику загрожує покарання — до семи років позбавлення волі.

14 січня, близько 18.00, при спробі незаконного перетину кордону України, співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини спільно з працівниками Головного оперативно-розшукового відділу Львівського прикордонного загону затримали поблизу села Биків Яворівського району трьох іноземців, які намагалися потрапити до Республіки Польща в обхід пункту пропуску.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особи нелегальних мігрантів, громадян Республіки Туреччина віком від 20 до 42 років. Один з них виявився безпосереднім організатором спроби незаконного перетину кордону України.

22 січня слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури повідомили організатору, 42-річному іноземцю, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

25 січня Мостиський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою терміном на 60 діб, з правом внесення застави у розмірі 136 200 гривень. Поліцейські взяли його під варту.

Досудове розслідування триває.

Двох інших іноземців, які мали намір незаконно перетнути Державний кордон України, примусово повернуто в країну походження.

Відділ комунікації поліції Львівської області