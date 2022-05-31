На Львівщині взято під варту киянина, який намагався гранатою підірвати своїх товаришів

За процесуального керівництва прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 41-річному мешканцю Києва за фактом закінченого замаху на умисне протиправне заподіянні смерті двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п.1, 5 я. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 27 травня поточного року чоловік намагався вбити чотирьох своїх товаришів. Для цього він залишив у припаркованому автомобілі, де перебували його знайомі, свій рюкзак із гранатою. Після її активації, фігурант вийшов на безпечну відстань. Внаслідок вибуху потерпілим спричинено тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухових травм.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст.208 КПК України.

За принципової позиції прокуратури, суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Слідчі дії тривають, досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури