На Львівщині за наругу над 60 могилами судитимуть вандала-наркомана (фото)

Влітку на території старого кладовища у місті Стрий місцевий молодий чоловік зруйнував 59 хрестів на місцях поховання воїнів інтернаціоналістів. Вандал спричинив матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 млн грн.

У липні на території старого кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського у Стрию на Львівщині 20-річний чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, зруйнував близько 60 хрестів на місцях поховання воїнів інтернаціоналістів – Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії. Вандал спричинив матеріальну шкоду на загальну понад 1 млн грн, інформує місцева прокуратура.

Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річного жителя Стрия, якого обвинувачують у нарузі над могилами померлих, вчиненій з хуліганських мотивів (ч.4 ст.297 КК України), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Спочатку слідчі відкрили кримінальне провадження за 2 частиною цієї статті, що передбачало обмеження волі від трьох до п’яти років. // Діло