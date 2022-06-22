На Львівщині за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон затримано громадянку РФ

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру громадянці РФ за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, жінка пообіцяли переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через державний кордон України та надати йому військово-облікові документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Ця послуга коштувала 1000 доларів США.

Правоохоронці затримали фігурантку в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого Управління ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури