На Львівщині за шахрайство та розкрадання коштів засуджено керуючу банком

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури Стрийським міськрайонним судом визнано винною працівницю банку за вчинення шахрайства, розтрати коштів банку в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Вироком суду її засуджено до 10 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Прокуратурою у суді доведено, що засуджена з вересня по грудень 2017 року незаконного заволоділа грошовими коштами з каси банку у сумі на понад 4 млн грн.

Окрім цього, обіймаючи посаду керуючої одного із відділень банку, зловживаючи довірою, вона отримала від трьох місцевих жителів готівку загальною сумою понад 3 млн грн для укладення договорів банківських вкладів та зарахування грошових коштів на банківські рахунки. Проте жодних договорів банківського вкладу вона не укладала, отримані грошові кошти на банківські рахунки не зарахувала, а розпорядилася ними на власний розсуд.

З метою прикриття злочинного умислу працівниця банку повертала клієнтам кошти під виглядом сплати процентів за неіснуючими депозитами.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури