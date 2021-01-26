На Львівщині за вимагання $100 тис. із погрозою застосування насильства затримано двох осіб

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом учасникам групи, яка займалася вимаганням (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, група осіб, до якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, упродовж грудня 2020 – січня 2021 років безпідставно вимагали від закарпатського підприємця 100 тис дол США неіснуючого боргу, погрожуючи застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.

Двох вимагачів затримано в Ужгороді після отримання всієї суми коштів, які було вилучено.

У ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та грошові кошти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та вживаються заходи для встановлення інших співучасників кримінального правопорушення.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі співробітниками Управлінь СБУ у Львівській та Закарпатській областях.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генапркурора