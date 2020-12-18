На Львівщині засудили батька за зґвалтування малолітньої доньки

Закінчено судовий розгляд у кримінальному проваджені щодо 40-річного мешканця Львівщини, якого обвинувачували у зґвалтуванні власної доньки (ч.3 ст. 153 КК України в редакції від 01.06.2010).



Встановлено, що чоловік у червні 2018 року у власному будинку, скориставшись безпорадним станом 5-річної доньки, задоволив свою статеву пристрасть неприродним способом.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів, визнав обвинуваченого винним і засудив до 10 років позбавлення волі, інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 3 червня 2018 року, у одному із сіл Миколаївського району Львівщини правоохоронці затримали чоловіка, що ґвалтував свою 4-річну доньку. // Діло