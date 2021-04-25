На Львівщині затримали 50-річного громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол

23 квітня іноземців затримали військовослужбовці Львівського загону. Під час оформлення рейсового автобуса «Херсон-Свебодзін» на одного з пасажирів – громадянина Польщі, спрацювала база даних Інтерпол, мета – при виявленні арештувати.



Прикордонники в пункті пропуску «Краківець» одразу затримали 50-річного іноземця. Згодом з’ясувалося, що його розшукують правоохоронці Чехії за підозрою у шахрайстві. Затриманого передано співробітникам Нацполіції, повідомляється у пресслужбі ДПСУ.

Іншого іноземця – громадянина Гвінеї, затримали прикордонники відділення «Грушів».

Автомобіль «Опель», у якому пасажиром був 30-річний громадянин Гвінеї, зупинили для перевірки на околиці н.п. Нагачів. Він зізнався правоохоронцям, що прибув в Україну літаком та надалі у незаконний спосіб мав намір потрапити до країн ЄС з метою працевлаштування.

Затриманого африканця доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування усіх обставин справи та притягнення до адмінвідповідальності за “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». // Діло