На Львівщині затримали 58-річного чоловіка, який торгував зброєю

За скоєне раніше судимому 58-річному мешканцю міста Червоноград загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зокрема, співробітники Червоноградського районного відділу поліції задокументували факт збуту предмету, схожого на пістолет, та два факти реалізації боєприпасів місцевим мешканцям.

Крім того, під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, поліцейські виявили та вилучили патрони, які він незаконно придбав та зберігав.

Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської обласної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. // Діло