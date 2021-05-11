На Львівщині затримали чоловіка, який налагодив канал постачання нарковмісних пігулок із ЄС

Зловмисник розповсюджував заборонені препарати під час особистих зустрічей із замовниками на території області. «Товар» завозив з однієї з країн ЄС, маскуючись під звичайного туриста. Тепер наркоділку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вчора оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими обласного управління поліції затримали чоловіка з нарковмісними пігулками. Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час огляду на Галицькій митниці.

Встановлено, що 32-річний львів’янин налагодив на території області збут лікарського засобу «Субутекс», який містить бупренорфін. Закуповував препарат в одній із європейських країн. Потім зловмисник перевозив партію заборонених препаратів, маскуючись під звичайного туриста.

«Товар» наркоділок реалізовував під час особистих зустрічей із клієнтами. Його дохід у день становив понад 10 тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресою проживання фігуранта. Загалом вилучено пігулки «Субутекс», пігулки, які містять психотропну речовину «МДМА», канабіс, амфетамін, пристрої для куріння, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, гроші в національній та іноземній валюті, а також сліп-пакети та ваги.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинну, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз та слідчих дій йому планується повідомити про підозру ще й за ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Наркоділку загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи із викриття проводилися спільно з працівниками Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Галицької митниці Держмитслужби під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України