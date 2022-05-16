На Львівщині затримали головного лікаря за підозрою в оформленні довідки для уникнення мобілізації

Як встановили слідчі поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, затриманий, зловживаючи службовим становищем, одержав неправомірну вигоду у військовозобов’язаного чоловіка за оформлення медичної документації, яка надає тому право уникнення мобілізації у Збройні сили України та право на безперешкодний виїзд за межі держави в умовах воєнного стану.

Свої «послуги» головний лікар однієї з комунальних лікарень Львівської області оцінив в одну тисячу доларів США. Правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Львівської області