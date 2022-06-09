На Львівщині затримали голову громадської організації, який допомагав у незаконному виїзді за кордон

Викрили протиправну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції.

Голова громадської організації отримував винагороду за сприяння у внесенні необхідної інформації до бази даних. У результаті чоловіки призовного віку отримували можливість перетину кордону без реальних на те підстав.

Сьогодні, 8 червня, поліцейські затримали чоловіка під час одержання 500 доларів США неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано факт отримання ним 200 доларів США у якості першої частини хабаря.

Голову ГО затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Слідство триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України