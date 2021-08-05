На Львівщині затримали громадянина Польщі, який перебував у міжнародному розшуку

Вирішується питання про його екстрадицію.

4 серпня оперативники кримінальної поліції Яворівського районного відділу поліції виявили та затримали у райцентрі 40-річного громадянина Республіки Польща, якого Інтерпол оголосив в розшук у 2017 році з ініціативи Франції за скоєння шахрайства та підробку документів.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманого доставлено в ізолятор тимчасового тримання, вирішується питання про його екстрадицію.

Відділ комунікації поліції Львівської області