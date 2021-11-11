На Львівщині затримали іноземця, який пропонував прикордоннику 4000 доларів за перетин кордону без оформлення

Громадянина іноземної країни затримали сьогодні, 11 листопада, під час спроби підкупу прикордонника.

Як встановили правоохоронці, іноземець з метою подальшого незаконного переміщення через державний кордон України до європейських країн запропонував інспекторів прикордонної служби «Грушів» 4000 доларів США неправомірної вигоди. За цю суму хотів, аби прикордонник допоміг йому пройти кордон в обхід пункту пропуску без належного оформлення.

Сьогодні, 11 листопада, іноземця затримали співробітники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції та відділу внутрішньої безпеки прикордонного Карпатського загону під час спроби підкупу прикордонника. З місця затримання правоохоронці вилучили частину від обумовленої суми — 1000 доларів США.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України