На Львівщині затримали «покупця», який викрав мотоцикл

На Золочівщині оперативники викрили зловмисника, причетного до заволодіння мотоциклом місцевої мешканки

25-річний житель району, який нібито хотів придбати транспортний засіб, під приводом перевірки технічного стану сів на мотоцикл та поїхав у невідомому напрямку.

21 квітня, близько 21.15, до поліції звернулася 22-річна мешканка одного з сіл Золочівського району та повідомила, що невідомий чоловік незаконно заволодів її мотоциклом марки «Jawa 350».

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники Золочівського районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, незадовго до події заявниця опублікувала в мережі Інтернет оголошення про намір продати мотоцикл. На оголошення відгукнувся невідомий чоловік, який зателефонував та прийшов на огляд транспортного засобу. Під приводом перевірки технічної справності мотоцикла зловмисник сів на нього та поїхав у невідомому напрямку.

Невдовзі оперативники територіального підрозділу поліції встановили особу зловмисника, причетного до незаконного заволодіння транспортним засобом, 25-річного мешканця Золочівського району. Викрадений мотоцикл у нього вилучено.

За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області