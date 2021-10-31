На Львівщині затримали поліцейського, який скоїв ДТП та втік

ДТП сталося в суботу, 30 жовтня, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у місті Золочів.

Про це інформує пресслужба Нацполіції області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі «Пежо Партнер», яким керував 44-річний мешканець Тернопільської області, та «Фольксваген Гольф», водій якого втік з місця ДТП. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав пасажир «Пежо», також мешканець Тернопільщини віком 43 роки – він госпіталізований.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Золочівського районного відділу поліції.

Після проведених заходів правоохоронці встановили, що у момент зіткнення за кермом «Фольксвагена» перебував співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

За фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. // Діло