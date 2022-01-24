На Львівщині затримали водія «Кіа», який збив пішохода та втік з місця події

Як встановили правоохоронці, 18-річний житель Стрия, який збив пішохода у селі Ямпіль, керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 січня близько 23.30 у селі Ямпіль Львівського району. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 20-річного львів’янина, після чого втік з місця події. Травмований внаслідок ДТП чоловік був доставлений у лікарню.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції. До розшуку водія, який вчинив наїзд, також були задіяні екіпажі сектору реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції, а також поліцейський офіцер громади.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що наїзд на пішохода був вчинений автомобілем «Кіа Соренто». Орієнтування на транспортний засіб передали у територіальні підрозділи поліції Львівщини, а також патрульним поліцейським, які протягом кількох годин виявили його на околиці міста Стрий.

Особу водія встановлено – ним виявився 18-річний житель Стрия. Також встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області